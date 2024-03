Minister Sportu o Dariuszu Mioduskim i zamieszkach za granicą: Prezesi prawie się leją. To jest promocja Polski?!

- Byliście kiedyś w pubie w Anglii? Ja też byłem. Nikt mnie nigdy nie wyprosił. Jakby ktoś mnie wyprosił, a byłby osobą publiczną to nigdy nie przyszłoby mi do głowy, aby się tym chwalić. Państwo polskie za taką promocję ma płacić? To jest wizerunek Polski? Że wszystkie gazety brytyjskie piszą, że nie kibice, ale wręcz prezesi się prawie leją - powiedział Minister Nitras.

- Jak rozmawiamy o kibicu z "Żylety" to mogę się zgodzić, że jemu wolno więcej. Jeżeli ktoś jest w Anglii to sugeruję mu, żeby uważał, bo policjant brytyjski wie lepiej jakie jest prawo niż on. Jeżeli ktoś bierze pieniądze z budżetu Państwa za promocję Polski to ja oczekuję, że nie będzie się "prał" z policją za granicą. A jeśli będzie się "prał", to ja tych pieniędzy nie dam - dodał gość Kanału Sportowego.