Rumunia pierwsza, Ukraina ostatnia. O kolejności w grupie E na Euro 2024 zadecydował bilans bramkowy OPRAC.: Jacek Czaplewski

W niezwykle zaciętej rywalizacji grupy E na Euro 2024, wszystkie cztery zespoły zakończyły fazę grupową, zdobywając identyczną liczbę punktów – po cztery. To, co ostatecznie zadecydowało o ich kolejności, to bilans bramek. Na czele grupy znalazła się Rumunia z bilansem 4-3, tuż za nią uplasowała się Belgia (2-1), na trzecim miejscu Słowacja (3-3), a na czwartym, odpadająca z dalszej rywalizacji, Ukraina (2-4).