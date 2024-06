Dania ukarana za lot samolotem podczas Euro 2024 w Niemczech

Euro 2024. Dania ukarana za podróż samolotem

Jak podaje dziennik "Ekstrabledet", spośród 16 zespołów biorących udział w 1/8 finału, większość zdecydowała się na podróż pociągiem (siedem drużyn) lub autobusem (osiem drużyn), pozostawiając Danię jako jedyną reprezentację, która wybrała przelot.

Decyzję o lotniczym przemieszczaniu się tłumaczy Duńska Federacja Piłkarska (DBU), wskazując na skrócony czas odpoczynku w porównaniu z drużyną niemiecką oraz na trudności związane z połączeniem kolejowym z Freudenstadt do Dortmundu. "Podróż pociągiem byłaby czasochłonna i wymagała kilku przesiadek, a autobusem zajęłaby ponad siedem godzin w niekomfortowych warunkach. Wybraliśmy więc czarterowy lot z Stuttgartu do Dortmundu, co z perspektywy sportowej wydawało się najlepszym rozwiązaniem," wyjaśnia Erik Broegger, dyrektor DBU.

