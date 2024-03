Najbardziej pamiętne ćwierćfinały Ligi Mistrzów! Jakie mecze poruszyły fanów? LISTA

Najlepsze ćwierćfinały w ostatnich latach w Lidze Mistrzów

Ten etap to już nie przelewki. Wkraczamy w decydującą fazę elitarnych rozgrywek spod egidy UEFA. Liga Mistrzów sama w sobie dostarczała nam wielu, niezapomnianych przeżyć, ale są takie ćwierćfinały, które zapadły wyjątkowo w pamięć. Kibice Barcelony pewnie nie będą miło wspominać tej fazy. Parokrotnie "Duma Katalonii" na tym etapie kończyła swój udział (często niezwykle się przy tym kompromitując). Czara goryczy została przelana w pewnym, pandemicznym sezonie.

Jeśli mówimy już o tej fazie to trudno nie wymienić takich romantycznych przygód jak te Ajaxu Amsterdam czy AS Monaco z Kamilem Glikiem w składzie. Razem z Kylianem Mbappe w sezonie 2016/17 dotarli aż do półfinału eliminując po drodze Manchester City oraz w ćwierćfinale Borussię Dortmund. Przy okazji meczu z niemieckim zespołem miała miejsce jedna, nieprzyjemna sytuacja przed rozpoczęciem zawodów.