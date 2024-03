Znamy wszystkich ćwierćfinalistów Ligi Mistrzów. Niezwykle mocny skład 1/4 finału LM. Kiedy losowanie par? Gdzie obejrzeć losowanie?

Liga Mistrzów - uczestnicy 1/4 finału

W najbardziej elitarnych rozgrywkach piłkarskich w Europie pozostało już tylko 8 zespołów. Niemal wszystkie najmocniejsze zespoły przebrnęły 1/8 finału, co pozwala myśleć, że będą to jedne z najciekawszych ćwierćfinałów od lat. Jedyną potęgą, która pożegnała się już na tym etapie to Inter Mediolan. Lider tabeli włoskiej Serie A i prawdopodobnie przyszły mistrz kraju po rzutach karnych odpadł z Atletico Madryt.

Atletico po karnych wyrzuciło Inter z Ligi Mistrzów

Tytułu broni Manchester City, który w ostatnim finale pokonał wspomniany wcześniej Inter 1:0. Obecnie "The Citizens" pokazują, że wciąż prezentują wysoką formę i są jednym z faworytów do sięgnięcia po trofeum, a przeciwnika z ostatniego finału już w rozgrywkach nie ma.

W tym sezonie Ligi Mistrzów zostało już tylko dwóch reprezentantów Polski. Robert Lewandowski z FC Barcelony z Jakub Kiwior z Arsenalu będą bronić honoru "Biało-Czerwonych". Snajper katalońskiej drużyny ma na swoim koncie dopiero 3 gole w tej edycji rozgrywek, a przecież dwie z nich zdobył już w 1/8 finału. W absolutnej czołówce klasyfikacji strzelców plasuje się czwórka zawodników. Harry Kane, Erling Haaland, Antoine Griezmann oraz Kylian Mbappe mają na swoim koncie po 6 trafień.