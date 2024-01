Najciekawsze transfery wewnątrz PKO Ekstraklasy. Kto, gdzie, za ile? Styczeń 2024

PKO Ekstraklasa. Najciekawsze transfery

Trzy potwierdzone transfery wewnątrz ligi już za nami. Thiago wrócił tam, gdzie był na wypożyczeniu w zeszłym sezonie. Brazylijski pomocnik po rozstaniu z Cracovią dołączył bowiem do Puszczy Niepołomice. Ma jej pomóc w utrzymaniu. Dla niego to paradoksalnie awans, bo przy Kałuży nie mógł liczyć na regularną grę.

Nowego gracza z ekstraklasy ma też Korona Kielce i na jednym nie poprzestanie, skoro kolejny przebywa na testach medyczne. Niebawem ogłoszeń możemy spodziewać się z Cracovii, Rakowa Częstochowa czy choćby Ruchu Chorzów. W poniedziałek swojego młodzieżowca do Stali Mielec wysłał natomiast Lech Poznań.

Czy dojdzie do jakiegoś hitu, jak latem w przypadku Marka Guala czy Johna Yeboaha? Potencjalnie tak i niewykluczone, że znów za sprawą Rakowa, który zainteresował się snajperem Radomiaka Radom, Pedro Henrique. To jednak póki co wyłącznie "fakt medialny".

Transfery w PKO Ekstraklasie. Fakty i plotki - stan na 7 stycznia 2024