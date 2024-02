Najdrożej sprzedani obcokrajowcy z PKO Ekstraklasy. Ernest Muci odjechał wszystkim. Nowy ranking

Rekordowe transfery z Ekstraklasy - obcokrajowcy

Ernest Muci niespodziewane, bo w dniu powrotu ligi i co za tym idzie meczu Legii z Ruchem w Chorzowie, wyleciał do Stambułu, by tam podpisać kontrakt z Besiktasem, czyli zespołem prowadzonym przez byłego selekcjonera reprezentacji Polski, Fernando Santos. Wcześniej o napastnika miał zabiegać Fulham z Premier League. Albańskie media spekulowały nawet o gigantycznej kwocie rzędu 20 mln euro. Tyle Legia ostatecznie nie zarobi, ale i tak wyśrubuje swój rekord transferowy, a jednocześnie rekord całej ekstraklasy pod względem uzyskanych pieniędzy za obcokrajowca.

Nie wszystko trafi do Legii. Znaczącą kwotą transferu, bo wynoszącą 10 procent trzeba się podzielić z poprzednim klubem Muciego. Albański KF Tirana otrzyma w sumie 1,5 mln euro z Warszawy, doliczając jeszcze 500 tys. euro z tytułu poprzedniego transferu (czyli do Legii) ogłoszonego trzy lata temu. Mimo to przy Łazienkowskiej i tak rozbijają bank.