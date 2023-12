Najlepsza jedenastka jesieni Ekstraklasy. Na kierownicy Josue, ale więcej piłkarzy od Legii mają tu Śląsk i Jagiellonia

Jedenastka Ekstraklasy: Najlepsi jesienią

Za nami runda pełna emocji. Kto by w maju przewidział, że broniący się wówczas przed spadkiem do ostatniej kolejki Śląsk Wrocław teraz przezimuje jako lider tabeli z serią szesnastu meczów bez porażki? Na to nie wpadliby nawet najwierniejsi kibice.

Druga nie jest wcale Legia Warszawa, ani Lech Poznań czy wreszcie broniący tytułu Raków Częstochowa, lecz odrodzona Jagiellonia Białystok. To zasługa młodego trenera Adriana Siemieńca wspieranego przez dyrektora sportowego Łukasza Masłowskiego, który znalazł choćby godnego kandydata na miejsce króla strzelców, Marka Guala.