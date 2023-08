Największe kompromitacje Lecha Poznań. Spartak Trnawa to nowy rozdział

Aż trudno w to uwierzyć, ale ten sam Lech w kwietniu dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a w w rewanżu pokonał nawet Fiorentinę na jej boisku. W czwartek nie był jednak w stanie uporać się ze Spartakiem Trnawa, czyli zespołem złożonym głównie z byłym, przeciętnych zawodników Górnika Zabrze czy Bruk-Bet Termaliki Nieciecza...

Sytuacja kadrowa też nie jest żadnym sensownym argumentem. Lech zagrał bowiem w optymalnym składzie - tym samym, w którym tydzień temu ograł Spartaka u siebie. A kontuzja Joela Pereiry nastąpiła dopiero w drugiej połowie, długo po trafieniu na 0:2. - Niesamowite co Lech wyprawia. To beztroska gra - mówił do mikrofonu w TVP Sport, Kazimierz Węgrzyn.