Największe wyjazdy kibiców w marcu. Kibice Górnika Zabrze na pierwszym miejscu. Niesmak i straty po meczu

Wykorzystali tyle biletów, ile dostali. Kibice Górnika Zabrze wygrali ranking wyjazdowy w marcu dzięki obecności na Wielkich Derbach Śląska. Zobacz, jak wygląda ścisła czołówka zestawienia.

Do kibiców Górnika Zabrze należy rekordowy wyjazd w marcu. Szkoda, że przez zachowanie niektórych osób wizerunek klubu został zszargany, a Bogu ducha winny Stadion Śląski, nienależący nawet do Niebieskich zdewastowany. Ruch Chorzów jako organizator meczu podliczył bowiem straty wyrządzone w trakcie Wielkich Derbów Śląska. Chodzi nawet o kilkaset tys. złotych. Do końca sezonu już nikt w sektorze gości się nie pojawi, na czym najbardziej straci Lech Poznań.