Nauhel Leiva "talizmanem" Śląska w Ekstraklasie. Kiedy strzela bramkę, wrocławski klub wygrywa. Takiej regularności tylko pozazdrościć

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Piast Gliwice 1:0

Nahuel Leiva talizmanem. Jak strzela, Śląsk wygrywa

Po zmianie stron wydawało się, że to właśnie Piast gra w przewadze. Co chwila tworzył klarowne sytuacje, ale albo zabrakło finalizacji, albo na przeszkodzie stawał Rafał Leszczyński. Jednobramkowa przewaga wisiała na włosku. W doliczonym czasie gry Erik Exposito mógł "zamknąć" mecz, ale zabrakło zimnej krwi. Nie wykorzystał 2-3 "setek", w tym rzutu karnego (trafił w poprzeczkę).

Swoistym talizmanem Śląska jest Nahuel Leiva. 26-letni pomocnik trafił do Ekstraklasy w sezonie 2022/23 z występującej w Segunda Division Tenerife. Do tej pory rozegrał w lidze 37 bramek i ma na koncie 5 goli. Co ciekawe, gdy trafiał do siatki, to jego zespół zawsze wygrywał.

W poprzedniej kampanii taka sytuacja miała miejsce trzykrotnie. Wówczas na listę strzelców wpisywał się na listę strzelców w meczach z Górnikiem Zabrze (4:1), Wisłą Płock (3:1) i Miedzią Legnica (4:2). Serię kontynuuje w bieżących rozgrywkach. Był autorem jednej z bramek w spotkaniu z Widzewem Łódź (2:0) i wczoraj z Piastem Gliwice.