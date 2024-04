Nemanja Nikolić zjawił się na treningu Legii Warszawa. Spotkał się z Jackiem Zielińskim

Nemanja Nikolić odwiedził Legię Warszawa

W stołecznym klubie występował jedynie przez półtorej roku, ale rozegrał aż 86 meczów i strzelił 55 goli. Z Wojskowymi dwukrotnie sięgnął po tytuł mistrza Polski oraz wygrał Puchar Polski . Indywidualnie został królem strzelców sezonu 2015/2016 oraz został piłkarzem roku 2016 w Ekstraklasie. W styczniu 2017 przeniósł się do amerykańskiego Chicago Fire, a przed rokiem zakończył piłkarską karierę.

Ponownie warszawski klub z Łazienkowskiej odwiedził wiosną 2024 roku. W stolicy Polski zjawił się w związku z odbywaniem kursu UEFA MIP, który kształci dyrektorów sportowych. Jak podają klubowe media, były legionista w ramach szkolenia realizuje temat Developing talents at the Academys and make international transfers (Rozwój talentów przez Akademie i przeprowadzanie międzynarodowych transferów).