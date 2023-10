Nicola Zalewski przygotowuje pozew przeciwko dziennikarzowi. Zawodnik AS Romy chce ogromnych pieniędzy za zniesławienie

Sky Sport już na samym początku informował, że sztab piłkarza ma zamiar wystosować pozew o zniesławienie. Zbigniew Boniek potwierdził te doniesienia i dodał, że Zalewski chce walczyć o 10 milionów euro. Były prezes PZPN zauważył jednak dziwną zależność.

- Rozmawiałem z jego menadżerem dwa dni temu, który mówił, że przygotowują pozew. Chcą 10 milionów euro. Pozew robią, bo trzeba to zrobić. Jakby nie robili pozwu, to by oznaczali, że akceptują informacje Corony. Dziwne jest to, że w momencie, w którym zaczęto go pomawiać, on zmienił swoją formę na boisku. W ostatnich meczach był dobry - powiedział w Kanele Sportowym Zbigniew Boniek.