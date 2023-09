Niesamowita atmosfera podczas meczu Ukraina - Anglia we Wrocławiu Jakub Jabłoński

Polski stadion nareszcie żył podczas meczu reprezentacji! Szkoda, że nie polskiej... PAP/Maciej Kulczyński

Eliminacje ME. Z wiadomych powodów reprezentacja Ukrainy nie mogła rozegrać domowego meczu z Anglią w eliminacjach do mistrzostw Europy u siebie. Z pomocą przyszła w tym momencie Polska, która udostępniła naszym wschodnim sąsiadom stadion Tarczyński Arena we Wrocławiu. - Atmosfera zmiotła te festyny na Narodowym z powierzchni ziemi - napisał użytkownik Michał Mączka na Twitterze. Ukraińcy sensacyjnie na polskiej ziemi zremisowali z wyżej notowanymi "Synami Albionu".