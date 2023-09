Ukraina podzieliła się punktami z Anglią w meczu eliminacji Euro 2024. Niebiesko-żółty stadion we Wrocławiu

Górnik Zabrze zagrał z Naprzodem Rydułtowy z okazji 100-lecia tego klubu [WIDEO]

W piątek 8 września doszło do niecodziennego meczu. Piłkarze Górnika Zabrze wybrali się do Rydułtów, by uczcić jubileusz 100-lecia tamtejszego Naprzodu....