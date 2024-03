Nietypowe zachowanie Wojciecha Szczęsnego po meczu z Estonią. Był zły na kolegów z obrony, bo wpuścił jedną bramkę

Reprezentacja Polski wygrała z Estonią. Wojciech Szczęsny wkurzony

Reprezentacja Polski awansowała do finału baraży po spektakularnym meczu z Estonią. Biało-Czerwoni wygrali aż 5:1, dlatego atmosfera w kadrze musi być wspaniała. Niestety ze spotkania nie był zadowolony Wojciech Szczęsny, który był wyraźnie zdenerwowany faktem, że obrona w końcówce meczu dopuściła do straty bramki. Głupie błędy sprawiły, że "Szczena" znowu nie zachował czystego konta. Najbardziej zawalił Jan Bednarek, który w porę nie doskoczył do rywala. Dziennikarze odnotowali, że Wojciech Szczęsny po ostatnim gwizdku bardzo szybko udał się do szatni.