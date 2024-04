Nowy stadion w Rzeszowie. Tu zagra Resovia. Kiedy? Wizualizacje, koszt, wykonawca

Stadion dla Resovii Rzeszów - koszt, harmonogram prac, wizualizacja

- Ta inwestycja to duży wysiłek organizacyjny i finansowy dla Miasta. Ale w XXI wieku najstarszy klub w Polsce nie może wyglądać tak jak w tej chwili wygląda . Jeśli mamy stać się metropolią to musimy takie projekty realizować; nawet jeśli kosztują i są trudne - podkreślił prezydent Rzeszowa, Konrad Fijołek.

- Stadion ma powstać w formule „projektuj i buduj”, więc na bazie koncepcji powstanie projekt docelowy zrealizowany przez wybranego w przetargu wykonawcę - tłumaczy nam architekt Tomasz Kozłowski z K+Architekci, które stworzyło wizualizacje koncepcji projektu PCLA.

Koszt budowy? Co najmniej 194 mln złotych. Kto ile wyłoży?

104 mln zł - Miasto Rzeszów

60 mln zł - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki

30 mln zł - dotacja z Samorządu Województwa Podkarpackiego

Wykonawca przewiduje, że w szczytowym momencie przy budowie będzie pracować do 500 osób. - Zaczniemy od rozbiórki obiektu. Termin rozpoczęcia prac musi być uzgodniony z klubem, by nie kolidował z treningami drużyny. Czeka nas także przygotowanie projektu. W tym roku chcemy jeszcze rozpocząć wzmocnienie gruntu i rozpoczęcie prac ziemnych - fundamentowych. W przyszłym roku będziemy kontynuować stan surowy, by przed kolejnym okresem zimowym obiekt był przygotowany do prac wykończeniowych wewnątrz - tłumaczył na konferencji członek zarządu Mirbud, Tomasz Sałata.