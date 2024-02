Film Kuba o Jakubie Błaszczykowskim od 23 lutego

Jeżeli czyjąś historię należało zekranizować to właśnie Kuby - postaci tragicznie doświadczonej w dzieciństwie, która dzięki uporowi, ale i wspaniałym umiejętnościom stała się ulubieńcem szczególnie w Dortmundzie i Krakowie. - Polska kocha Błaszczykowskiego! - krzyczy do nas komentator opisujący jego kolejnego gola, a my tym słowom wierzymy.

Z tego filmu aż bije wielkość Kuby. Opowiadają o nim Klopp, Lewandowski, Gundogan, Watzke, Nawałka, Piszczek, Fabiański, napotkani kibice Borussii, czołowi dziennikarze. To też głos z najbliższego otoczenia piłkarza. Mówią więc żona Agata, brat Dawid, wujek Jurek, babcia Fela, która przygarnęła wnuka, gdy "Zygmunt zabił Hankę". Kuba tak pięknie wspomina mamę, że i tobie, czytelniku łzy napłyną do oczu...

Tu smutek przeplata się z radością. Raz szeroko się uśmiechniesz, gdy Kuba pokaże jaką miał fryzurę podczas oświadczyn albo tort na swoim weselu, a zaraz potem będziesz mu współczuć, gdy zobaczysz kulisy niestrzelonego karnego z Portugalią, emocje po przegranym finale Ligi Mistrzów, walkę z bólem po zerwaniu więzadeł. To bardzo emocjonalne kino, ale tak jest przecież nasz bohater.