Obolały Robert Lewandowski walczy o półfinał Pucharu Króla. Athletic Bilbao rywalem FC Barcelony, napięte relacje Polaka z trenerem Xavim

Puchar Króla. Athletic Bilbao - FC Barcelona

Jeśli Barcelona sięgnie po jakiekolwiek trofeum w tym sezonie to najprędzej właśnie po Puchar Króla. Jej strata w lidze hiszpańskiej wynosi bowiem siedem punktów do drugiego Realu Madryt, z którym zdążyła już w tym roku przegrać finał o Superpuchar Hiszpanii. O sięgnięciu po Ligę Mistrzów nikt nawet specjalnie nie mówi, bo to wyzwanie ponad miary drużyny z dwoma porażkami już na etapie fazy grupowej.

- Musimy złapać zwycięski rytm - apelował do drużyny Robert Lewandowski w trakcie poniedziałkowej gali dziennika Mundo Deportivo, podczas której odebrał nagrodę za największą liczbę goli w mistrzowskim sezonie. Trafił 23 razy, teraz po przekroczeniu półmetka uzbierał ledwie 8.

Barcelona w Pucharze Króla póki co trafiła na rywali z niższych lig. Najpierw nie bez problemów wygrała z czwartoligowym Barbastro 3:2, potem 3:1 z trzecioligowym Unionistas Salamanka. Lewandowski oba mecze rozpoczął na ławce rezerwowych, o co według hiszpańskich mediów miał żal do trenera Xaviego, który jego zdaniem powinien był wyjść mocniejszym składem, żeby uniknąć nerwowych końcówek. Polak w przerwie ostatniego spotkania mówił o tym podniesionym głosem - twierdzi dziennikarz Joan Fontes.