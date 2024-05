Real Madryt po sezonie straci pomocnika? Media: Piłkarz zdecydował o swojej przyszłości. Zwolni się numer dla Kyliana Mbappe

Luka Modrić podjął decyzję. Znana jest przyszłość Chorwata!

Chorwat w Realu Madryt występuje nieprzerwanie od 2012 roku, kiedy przybył z angielskiego Tottenhamu Hotspur. Od tego czasu na pomocnika czekało wiele sukcesów z klubem ze stolicy Hiszpanii. Drużynowych oraz indywidualnych. "Królewscy" z nim w składzie wygrał pięciokrotnie najbardziej prestiżowe rozgrywki na Starym Kontynencie - Ligę Mistrzów.

W tym samym czasie pomocnik wraz z drużyną napakowaną gwiazdami światowego formatu sięgnął czterokrotnie po mistrzostwo Hiszpanii, dwukrotnie Puchar Hiszpanii oraz pięciokrotnie Superpuchar Hiszpanii. Poza tym na europejskim podwórku i światowym udało mu się cztery razy wygrać Superpuchar Europy oraz tyle samo razy Klubowe Mistrzostwa Świata.

Wszystko co dobre jednak czasem się kończy. Piłkarz po tylu owocnych latach - jak poinformował Ramon Alvarez - miał już podjąć decyzję co do dalszej swojej gry w drużynie prowadzonej przez Carlo Ancelottiego. Chorwat zdecydował się opuścić swoich dotychczasowych kolegów po zakończeniu sezonu.