– Chociaż kończymy naszą współpracę, jestem wdzięczny za to, że prowadziłem polską reprezentację i życzę wszystkiego najlepszego Polsce i jej mieszkańcom, którzy tak dobrze mnie przyjęli, kiedy tu mieszkałem – powiedział Fernando Santos.

Fernando Santos bez pracy, Polska bez selekcjonera

Stało się faktem to, co było nieuniknione. Fernando Santos po kolejnej wpadce za jaką uznano porażkę w Tiranie z Albanią (0:2) został zwolniony ze stanowiska selekcjonera reprezentacji Polski. Cezary Kulesza nie wytrzymał i podjął wydaję się na ten moment jedyną z kluczowych decyzji dla tej reprezentacji. Zwolnienie 68-latka powinno wyjść wszystkim na dobre patrząc na to jak polska kadra się spisywała za jego kadencji.