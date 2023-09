Fernando Santos zostanie zwolniony. Kto zastąpi 68-latka na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Media: Marek Papszun się waha

Kto za Fernando Santosa?

Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla polskiej reprezentacji na chwilę obecną jest udział w marcowych barażach. Wygląda na to, że z nowym selekcjonerem za sterami.

W mediach pojawiały się kandydatury Marka Papszuna oraz Macieja Skorży. Za zatrudnieniem autora mistrzostwa Polski dla częstochowskiego klubu w poprzednim sezonie PKO Ekstraklasy ma optować wiceprezes Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. piłkarstwa profesjonalnego - Wojciech Cygan.

Były trener Rakowa w rozmowie z TVP Sport przyznał, że na chwilę obecną wyłączył telefon i wciąż zastanawia się nad możliwością pracy w reprezentacji Polski. 49-latek obawia się, że ciągłe zmiany nie przyczynią się do odpowiedniej stabilizacji w drużynie.

- Wyłączyłem telefon... To są trudne decyzje. Trener pracuje krótko i to jest pole do zastanowienia dla związku. Ciągłe zmiany nie są dobre, brakuje nam stabilizacji - przyznał Papszun.