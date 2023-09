Oficjalnie: Julian Nagelsmann został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec Jakub Jabłoński

Oficjalnie: Reprezentacja Niemiec ma nowego selekcjonera! KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/East News

Julian Nagelsmann został nowym selekcjonerem reprezentacji Niemiec. 36-latek zastąpił na tym stanowisku Hansiego Flicka, który nie zaliczy swojej przygody z drużyną narodową do udanych, w ostatnim czasie przegrał nawet z reprezentacją Polski (0:1) na Stadionie Narodowym. Umowa młodszego kolegi po fachu będzie obowiązywać do lipca 2024 roku, czyli do mistrzostw Europy, które odbędą się w... Niemczech.