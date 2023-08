OFICJALNIE: Mateusz Wdowiak odchodzi z Rakowa. Z częstochowskim klubem zdobył 5 trofeów

Oficjalnie. Mateusz Wdowiak opuszcza Raków

Przed tym sezonem częstochowski zespół dokonał kilku wzmocnień na pozycji ofensywnego pomocnika ("dziesiątki"), gdzie najczęściej występował Wdowiak. Do klubu dołączyli Sonny Kittel, John Yeboah czy niedawno Srđan Plavšić. Jako że w kadrze pozostali Marcin Cebula, Bartosz Nowak czy Władysław Koczerhin, to stało się jasne, że Wdowiak miałby problem z regularną grą. Stąd dostał zgodę na poszukiwanie nowego klubu.

W premierowym sezonie dołożył cegiełkę do zdobycia wicemistrzostwa kraju, Pucharu Polski i Superpucharu Polski. W sezonie 2021/22 powtórzył to osiągnięcie, a w minionym świętował tytuł mistrza Polski. Warto odnotować, że jeszcze w barwach Cracovii zdobył Puchar Polski.

Zagłębie LUbin nowym klubem Wdowiaka?

Wiele wskazuje na to, że nowym przystankiem w karierze Wdowiaka będzie Zagłębie Lubin. Jeżeli to się potwierdzi, to okazję do debiutu będzie miał już 11 sierpnia (piątek). Na inaugurację 4. kolejki PKO Ekstraklasy "Miedziowi" zagrają na wyjeździe... z Cracovią.