Oficjalnie: Paulo Sousa, były selekcjoner reprezentacji Polski został zwolniony z Salernitany

Paulo Sousa zwolniony. Legenda w jego miejsce!

- US Salernitana 1919 ogłasza, że ​​zwolniło Paulo Sousę z roli trenera pierwszej drużyny - poinformował klub z Salerno na Twitterze.

We wtorek Salernitana zwolniła swojego dotychczasowego szkoleniowca, dobrze znanego polskim kibicom Paulo Sousę. 53-latek, który w 2021 roku trenował reprezentację Polski w trwającym sezonie nie wygrał jeszcze żadnego meczu. Nic więc dziwnego, że władze klubu zdecydowały się na tak drastyczny krok.

W miejsce Sousy władze klubu Salerno zdecydowały się zatrudnić legendarnego byłego piłkarza - Flippo Inzaghiego . Co ciekawe jego brat z sukcesami trenuje inny włoski klub Inter Mediolan - Simone Inzaghi, który w zeszłym sezonie doprowadził swoją drużynę do finału elitarnej Ligi Mistrzów. "Nerazzurri" w starciu finałowym ulegli Manchesterowi City 0:1.

Jeszcze w drużynie Portugalczyka występuje obecnie jeden Polak w postaci Mateusza Łagowskiego , który latem zamienił Szczecin na właśnie włoskie Salerno. Do tej pory wychowanek "Portowców" wystąpił na poziomie Serie A w pięciu oficjalnych meczach bez jakichś większych sukcesów.

Zadebiutował w meczu z AS Romą na inaugurację rozgrywek, kiedy został wpuszczony przez Sousę w 78. minucie. Co ciekawe pomocnik wystąpił wtedy na nie na swojej pozycji, tylko jako skrzydłowy. Eksperymenty Portugalczyka doprowadziły do sensacyjnego remisu (2:2) na Stadio Olimpico w Rzymie.