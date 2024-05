Thiago Motta podjął decyzję. Media: Nadal będzie trenował Polaków

Thiago Motta odchodzi z Bologny. Juventus bardzo blisko trenera

Włoski szkoleniowiec, a przed laty znakomity piłkarz takich klubów jak m.in. Paris Saint-Germain oraz Barcelony w trwającym sezonie uczynił z typowej drużyny ze środka tabeli ekipę, która biła się do samego końca o europejskie puchary. I to jej się udało. Jego podopieczni na czele z Kacprem Urbańskim oraz Łukaszem Skorupskim awansowali do elitarnej Ligi Mistrzów. Ostatecznie ich drużyna po sezonie będzie musiała sobie radzić bez ojca tego sukcesu. Ten w czwartek - jak poinformował klub - zdecydował się opuścić szeregi rewelacji włoskiej ekstraklasy.

Czas na nowy krok. Juventus chce Thiago Mottę

Według informacji dobrze doinformowanego włoskiego dziennikarza Fabrizio Romano Motta ma trafić do Juventusu, gdzie spotka również dwójkę Polaków w postaci tym razem: Wojciecha Szczęsnego oraz Arkadiusza Milika. Wszystko wskazuje, że słynne "Here We Go" padnie lada dzień i "Stara Dama" ogłosi swojego nowego szkoleniowca.