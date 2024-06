Kosta Runjaić poprowadzi klub Serie A! Media: Były trener Legii Warszawa w Udinese

Serie A: Kosta Runjaić z Legii do Udinese

O Runjaciu pisano w kontekście pracy w Lechu Poznań albo powrocie do Niemiec. Poniedziałkowe wieści przeszły jednak najśmielsze oczekiwania nawet samego zainteresowanego. Awansował od razu do Serie A.

Udinese to piętnasty zespół ubiegłego sezonu. Utrzymał się w Serie A dzięki udanemu finiszowi. Przesądziło zwycięstwo nad Frosinone w finałowej kolejce (rywal spadł do Serie B).

Tyle Kosta Runjaić zarabiał w Legii Warszawa. Ile jeszcze dostanie?

Co ciekawe, choć w Serie A roi się od Polaków to w kadrze Udinese nie ma ani jednego. Do czerwca był tam za to jeden rodak Runjaicia, Niemiec Arijon Ibrahimovic z Bayernu Monachium, autor dwóch goli i asysty.

Runjaić stracił pracę w Legii w kwietniu tego roku. Powodem były kiepskie wyniki drużyny i brak postępu w grze. 53-letniego dziś Niemca zastąpił 34-letni Goncalo Feio. Portugalczyk ugrał brązowy medal oznaczający występy w eliminacji Ligi Konferencji.