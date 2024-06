Kacper Urbański w kadrze na Euro 2024

Marzenia się spełniają. Kacper Urbański w reprezentacji Polski

Kacper Urbański dopiero co zadebiutował w reprezentacji Polski, a już jest typowany na objawienie Euro 2024. Ledwie 19-letni pomocnik przebojem wdarł się do drużyny Michała Probierza. Czy selekcjoner,…

Lechia wypożyczyła Urbańskiego do Bolonii 1 lutego 2021 roku. Potem doszło do transferu definitywnego. Włoska drużyna zapłaciła 200 tys. euro. Od tamtego czasu Urbański stopniowo wspinał się w hierarchii, aż w końcu trafił do dorosłej drużyny i w niej po dziś dzień bije się o miejsce w podstawowym składzie. Jak sam tłumaczył na antenie "Kanału Sportowego" dla niego nie ma za bardzo różnicy, gdzie trener ustawi go na boisku - ważna jest regularna gra.