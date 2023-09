Oprawy Legii Warszawa z tego sezonu. To prawdziwe dzieła sztuki, kibicowska Liga Mistrzów [GALERIA] Jacek Czaplewski

Legia Warszawa należy do światowej czołówki jeśli chodzi o scenę ultras. Poznajcie wszystkie oprawy z trwającego sezonu. Jest na co popatrzeć! Adam Jankowski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przynajmniej pod jednym względem Legia Warszawa należy do światowej czołówki - to oprawy prezentowane na Żylecie oraz podczas meczów wyjazdowych. Choć mamy dopiero koniec września to ultrasi popisali się już kilkoma pracami, o których mówią zagraniczne media. Zobaczcie wszystkie te dzieła sztuki.