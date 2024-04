Ostatnia szansa na bilety na Euro 2024. Gdzie kupić na mecze reprezentacji Polski?

Euro 2024 - Gdzie kupić bilety na mecze reprezentacji Polski?

Reprezentacja Polski do samego końca walczyła o możliwość gry na Euro 2024. Podopieczni Michała Probierza po pokonaniu Estonii i Walii w barażach awansowali na turniej, który 14 czerwca rozpocznie się w Niemczech. "Biało-Czerwonych" czeka niezwykle trudne zadanie, gdyż trafiła do bardzo trudnej grupy. Rywalami Polaków będą Holandia, Austria oraz Francja.

Specjalna platforma odsprzedażowa biletów na mecze Euro 2024

Dla tych, którym nie udało się zdobyć biletów jest jeszcze szansa. UEFA uruchomiła specjalną platformę, na której posiadacze wejściówek do 15 kwietnia będą mogli je odsprzedać . Bilety, które w ten sposób wrócą do sprzedaży, będzie można zakupić na początku maja.

Kliknij tutaj, aby przenieść się do specjalnej platformy odsprzedażowej biletów na Euro 2024

Spodziewamy się, że liczba biletów przeznaczonych do odsprzedaży w drugiej fazie będzie bardzo niska. W związku z tym UEFA udostępni kolejne wejściówki w ramach sprzedaży last minute, która rozpocznie się równolegle. Będzie to ostatnia szansa dla fanów na zdobycie biletu przed rozpoczęciem turnieju 14 czerwca – podkreśliła w komunikacje UEFA.