Ostatnie dni okienka transferowego w ligach TOP 5. Podsumowanie największych transferów i plotek [LIVE] Jakub Maj

PAP/EPA/Quique Garcia

1 września to dzień, w którym zamyka się większość okienek transferowych w Europie. Tak jest też przypadku słynnego TOP 5, czyli ligi angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i włoskiej. Co wydarzy się tego ostatniego dnia, czyli w "Deadline Day"? Wygląda na to, że kibiców czeka kilka niespodziewanych ruchów.