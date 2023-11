Ostre spięcie na linii Kanał Sportowy - Krzysztof Stanowski. "Kłamanie na mój temat jest trochę ryzykowne, bo mogę powiedzieć prawdę"

Niedawno Krzysztof Stanowski w mediach społecznościowych poinformował, że opuszcza Kanał Sportowy. Dziennikarz złożył wypowiedzenie. KS to projekt założony przez czterech dziennikarzy w 2021 roku - Mateusza Borka, Michała Pola, Tomasza Smokowskiego i właśnie Krzysztofa Stanowskiego. Kanał z miesiąca na miesiąc zyskiwał wielu fanów. Popularne stały się formaty takie jak: Hejtpark, Dziennikarskie Zero, czy studia po meczach reprezentacji Polski.

Nie poznaliśmy dokładnych przyczyn rozstania, gdyż obie strony na razie milczą. Rąbka tajemnicy uchylił Mateusz Borek na "Zebraniu Zarządu", które odbyło się w minioną niedzielę.

- Kim jest dzisiaj dla Kanału Krzysztof Stanowski, żeby o nim rozmawiać przez najbliższe kilkadziesiąt minut? Mnie się to nie podoba, bo kiedy siedzieliśmy w restauracji cztery lata temu ja wiedziałem, gdzie w swojej przygodzie zawodowej był Krzysztof. Wiem, gdzie był Michał Pol, Tomasz Smokowski i ja. My w czwórkę wtedy się na coś umówiliśmy. Każdy z nas mógł szczerze diagnozować świat i mówić czego oczekuje - jak będzie wyglądało życie tej spółki. Ja się trzymam tego, co ustaliliśmy. Dla mnie podanie ręki jest droższe od zapisu na papierze - powiedział Mateusz Borek.