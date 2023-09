Oto nowy selekcjoner reprezentacji Polski? Media: Marek Papszun trenerem, Łukasz Piszczek asystentem

Marek Papszun trenerem, a asystentem Łukasz Piszczek?!

Co ciekawe 66-krotny reprezentant kraju przymierzany był do tej roli już za kadencji Fernando Santosa, lecz wówczas odmówił z uwagi na nadmiar obowiązków. Wydaję się, więc że obecnie jest to najlepsza pora na takie nowe wyzwania. Przede wszystkim dlatego, że będzie współpracował z polskim trenerem i nie będzie żadnej bariery językowej.