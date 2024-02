Paris Saint-Germain - Real Sociedad ONLINE. Paryżanie pokażą siłę? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Liga Mistrzów. Paris Saint-Germain - Real Sociedad ONLINE

Spotkanie na Parc des Princes ma jednego faworyta. Paris Saint-Germain jest zdecydowanym liderem w lidze francuskiej. Ma aż 10 punktów przewagi nad 2. zespołem w tabeli. Jednak w stolicy Francji nikogo nie będzie satysfakcjonować zwycięstwo w krajowych rozgrywkach. Kolejny sezon z rzędu wszystkie oczy skupione są na rozgrywki Ligi Mistrzów. Dla paryżan to może być ostatnia okazja na sięgnięcie po to trofeum z Kylianem Mbappe w składzie, który latem prawdopodobnie przeniesie się do Madrytu. Brak fenomenalnego Francuza zmniejszy szanse klubu na sukcesu na polu międzynarodowym w przyszłości.

Gwiazda PSG nie wystąpiła w ostatnim ligowym spotkaniu z powodu urazu, jednak na przedmeczowej konferencji Luis Enrique zapewnił, że gracz będzie do dyspozycji na rywalizację z Realem Sociedad.