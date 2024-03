Polscy piłkarze zafundowali kibicom niezwykle nerwowy wieczór podczas finału baraży Euro 2024. Perfekcyjnie ułożone defensywy obu zespołów nie pozwoliły rozwinąć skrzydeł zawodnikom ofensywnym, przez co w ciągu 120 minut rywalizacji nie oglądaliśmy żadnej bramki. Największe emocje towarzyszyły serii rzutów karnych. W 4 seriach zawodnicy byli bezbłędni. W końcu uderzenie Daniela Jamesa fantastycznie obronił Wojciech Szczęsny i reprezentacja Polski mogła się cieszyć z awansu na turniej.

Od początku było wiadomo, że spotkanie w Cardiff będzie niezwykle trudne. Walijczycy preferują twardą grę, nie odstawiają nogi i świetnie radzą sobie w pojedynkach powietrznych.

- Ja lubię czuć napastnika, on też lubi obrońcę czuć. Myślę, że fajnie to wyglądało, bo nawet jak dostałem łokieć, czy on dostał to zaraz sobie pionę zbiliśmy, bez jakiejś złej krwi - zaznaczył obrońca reprezentacji Polski.