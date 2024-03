Pomocnik bułgarskiego Łudogorca Razgrad zagrał przyzwoite zawody w finale baraży o Euro 2024. Piotrowski jedna nie ustrzegł się jednego błędu, do którego się przyznał w rozmowie z reporterem TVP Sport. 26-latek odniósł się jednocześnie do kolejności wykonywania rzutów karnych w serii "jedenastek" oraz swoich własnych przeżyć związanych z profesjonalnym graniem w piłkę. Wyjawił tym samym, że mecz w Cardiff był jego najważniejszym w karierze.

- Myślałem już przed spotkaniem, że to najważniejszy mecz w mojej karierze i tak teraz rzeczywiście czuję. Mentalnie przygotowywałem się tak samo, ale od środka czułem, że to coś wyjątkowego. Jednak jak gra się zaczęła, to wszystko wróciło do normy. Udało się, wszystko się skończyło z happy endem i jedziemy na Euro