Paweł Wszołek i Josue powinni wylecieć z boiska? Brzydkie faule piłkarzy Legii Warszawa w meczu z FC Midtjylland Jacek Czaplewski

Sędzia meczu FC Midtjylland - Legia Warszawa o wejście do grupy Ligi Konferencji był pobłażliwy dla dwóch legionistów. Mimo chamskich fauli na boisku pozostali Paweł Wszołek i Josue, który po faulu próbował startować i do rywala, i do arbitra...