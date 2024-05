Piast Gliwice szykuje wyprzedaż. Z klubu odejdą Ariel Mosór i Arkadiusz Pyrka? Jacek Czaplewski

Ariel Mosór z nagrodą Turbokozaka Sezonu na Gali Ekstraklasy PAP/Leszek Szymański

Piast Gliwice chciałby zarobić przynajmniej na jednym swoim piłkarzu, by podreperować sytuację finansową klubu. Do odejścia z klubu przymierzani są środkowy obrońca Ariel Mosór, a także prawy obrońca Arkadiusz Pyrka - donosi dziennikarz Sebastian Staszewski. Co ciekawe, obaj w styczniu przedłużyli kontrakty.