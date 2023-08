Piłkarskie MŚ kobiet - Infantino: ponad 570 milionów dolarów przychodu z turnieju

MŚ kobiet w Australii i Nowej Zelandii przyniosły ponad 570 milionów dolarów przychodów

Pojawiały się głosy, czy to nie będzie kosztować zbyt wiele? Że nie osiągamy wystarczających dochodów, będziemy musieli dotować. A nasza opinia była taka, że jeśli musimy dotować, to dotujemy, bo musimy to zrobić

- zaznaczył.

To było jedno z nielicznych porównań do męskiej piłki nożnej w przemówieniu Infantino. Jak przypomniała agencja Reuters, pula nagród w wysokości 440 milionów dolarów na mundialu mężczyzn 2022 w Katarze to wciąż znacznie więcej niż 152 miliony dolarów, którymi dzielą się drużyny kobiece na turnieju w Australii i Nowej Zelandii.

Równa płaca w mistrzostwach świata - już idziemy w tym kierunku. Ale to by niczego nie rozwiązało (...), bo to jeden miesiąc co cztery lata i tylko grupka zawodniczek z tysięcy

- przyznał.

Infantino odniósł się również do krytyków wyboru Australii i Nowej Zelandii na gospodarzy oraz rozszerzenia turnieju z 24 do 32 drużyn.