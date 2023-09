Piłkarskie Orły. Dwóch piłkarzy z Ekstraklasy na szczycie listy strzelców. Ernest Muci i Pedro Henrique prowadzą. Albańczyk błysnął w LE

Zasady rankingu "Piłkarskie Orły"

Ernest Muci i Pedro Henrique są na 1. miejscu

Ernest Muci z Legii Warszawa ma tyle samo punktów, co Brazylijczyk. Albański napastnik we wrześniu strzelał z Widzewem Łódź (2) i Piastem Gliwice (1). Gwiazda stołecznego klubu dorzuciła jeszcze dwa trafienia z Aston Villą. To będzie miało przełożenie na tabelę wygenerowaną w przyszłym tygodniu. Rywalizacja między tymi graczami z pewnością będzie emocjonująca. Zawodnik "Wojskowych" ma jedną przewagę - Legia gra w fazie grupowej Ligi Europy. Przypomnijmy, że gole w tych rozgrywkach mają mnożnik 2,5. Jeśli młody piłkarz utrzyma formę, ma szansę na wygraną nie tylko we wrześniu, ale także w następnych miesiącach.