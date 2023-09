Piłkarskie Orły. Na czele rankingu dwóch piłkarzy z 2. ligi - Hubert Sobol i Michał Biskup. Trzy bramki wystarczyły

Zasady rankingu "Piłkarskie Orły"

Zawodnicy z 2. ligi lepsi niż Ekstraklasowicze

Hubert Sobol to świeży nabytek drugoligowego KKS-u Kalisz. 23-latek kilka tygodni temu przeszedł z Wisły Kraków. Napastnik wejście do nowego zespołu ma znakomite - po ośmiu meczach ma na swoim koncie już pięć goli. We wrześniu rozegrał dwa spotkanina - ze Stalą Stalowa Wola oraz Stomilem Olsztyn. Oba starcia zakończyły się wygraną KKS-u. Niemal wszystkie bramki strzelił Sobol - w pierwszym meczu jedną (1:0), a w drugim dwie (3:0). Trzy trafienia pozwoliły mu zdobyć 4,5 punktu w naszym rankingu Piłkarskie Orły.