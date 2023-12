Piłkarskie podsumowanie 2023 roku. Dla kibiców reprezentacji Polski był fatalny. Fernando Santos, kompromitacja z Mołdawią i wpadki PZPN-u

2023 rok dla kibiców piłki nożnej

Reprezentacja Polski zaczęła 2023 rok z przytupem. Cezary Kulesza zatrudnił Fernando Santosa jako nowego selekcjonera kadry narodowej. Jak się potem okazało, zaangażowanie portugalskiego szkoleniowca było wielkim błędem. W pierwszym meczu eliminacji i jego debiucie na ławce trenerskiej reprezentacji Biało-Czerwoni przegrali w Pradze z Czechami 1:3, tracąc pierwszą bramkę - najszybciej w historii - już w 27. sekundzie, a drugą w trzeciej minucie (to też rekord).

Katastrofą okazał się mecz w Kiszyniowie z Mołdawią, który Polacy sensacyjnie przegrali 2:3, a czarę goryczy przelała porażka 0:2 w Tiranie z Albanią. Po tym spotkaniu Santos został zwolniony z pracy. Eliminacje kończył Michał Probierz, ale i on nie odmienił drużyny, która ma jeszcze dodatkową szansę awansu do ME w przyszłorocznych barażach.

2023 rok w PZPN-ie był naznaczony wieloma skandalami. Najgłośniejsza stała się afera związana z Mirosławem Stasiakiem, który został zabrany przez jednego ze sponsorów na wyjazdowy mecz z Mołdawią. Prawdopodobnie największych związek w Polsce przez ostatnie 12 miesięcy nie radził sobie z komunikacją z kibicami. W mediach społecznościowych nie brakowało wpadek. Cezary Kulesza udzielił wywiadu, w którym padło słynne zdanie o "siedzeniu bez niczego (red. - bez alkoholu)". PZPN znalazł się w tak trudnej sytuacji pod względem wizerunkowym, że jednemu z dziennikarzy zaczął grozić sądem. Tym samym dolał oliwy do ognia i ostatecznie wycofał się z tego.