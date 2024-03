Piłkarz w lidze egipskiej upadł na murawę, a teraz walczy o życie w szpitalu. Doszło do zatrzymania akcji serca

- Pomimo prób reanimacji przez personel medyczny szpitala niedaleko stadionu, u zawodnika na ponad godzinę doszło do zatrzymania akcji serca. Stan Ahmeda Refaata jest w dalszym ciągu niestabilny, co uniemożliwia jego przenosiny do innego szpitala. Kierownictwo klubu śledzi sytuację i wszyscy będą natychmiast na bieżąco informowani. Wzywamy media do uszanowania życia osobistego zawodnika i jego stanu zdrowia. Prosimy egipskich kibiców o modlenie się za jak najszybszy powrót Ahmeda Refaata do zdrowia - czytamy w oficjalnym komunikacie klubu.