Piłkarze w Fame MMA i Clout MMA. Kto ma najlepszy bilans? Lista przyszłych walk

Piłkarze freakami. Lista w Fame i Clout MMA

Adrenalina, chęć spróbowania sił, ale przede wszystkim okazja do zarobienia wielkich pieniędzy - to sprawia, że piłkarze z czołowych stron dają się namówić na wejście do oktagonu, nawet jeśli już strzyka w kręgosłupie i chrupie w kolanach. Zarobek nawet kilka minut walki potrafi równać się bowiem miesięcznemu ganianiu za piłką. Z tego punktu widzenia gra jest więc warta świeczki.

Do świata mma wkraczają głównie piłkarze przed lub zaraz po czterdziestce. Nie brakuje też znacznie starszych, ale i młodszych, od razu po zakończonej karierze. Niebawem zadebiutuje choćby Jakub Kosecki.

Oto wszyscy piłkarze w Fame MMA i Clout MMA