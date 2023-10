Piotr Zieliński kolejnym piłkarzem w reprezentacji, który przejął "dziesiątkę" na plecach. Kto w przeszłości grał ze słynnym numerem?

Zieliński z legendarnym numerem w piłce nożnej

Popularna "dziesiątka" w futbolu od dawna kojarzyła się kibicom z niezwykłymi piłkarzami, którzy w pojedynkę potrafili wygrać nie jedno spotkanie. Z takim numerem grali najlepsi playmakerzy w historii futbolu, którzy mają świetny przegląd pola i spore umiejętności techniczne.

Z kolei w polskiej kadrze przez ostatnie lata był to jednak wyjątek od reguły, gdyż numer należał do... defensywnego pomocnika Grzegorza Krychowiaka, o którym można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że był on playmakerem na skalę światową. Sporadycznie pod nieobecność "Krychy" w kadrze z "dychą" na plecach biegał Sebastian Szymański, który razem z Piotrem Zieleńskim obecnie rywalizował o legendarny numer. Na poniedziałkowej konferencji prasowej rozpoczynającej październikowe zgrupowanie dowiedzieliśmy się, że starszy oraz bardziej doświadczony kolega przejmie swój wymarzony, długo wyczekiwany numer.