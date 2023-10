Piotr Zieliński: Masakra z tą Mołdawią! Nie jest to jakiś najsilniejszy zespół, a sprawia nam tyle kłopotów

Piotr Zieliński o meczu Polska - Mołdawia

Polska kompletnie przespała początek meczu. To Mołdawianie atakowali i zasłużenie objęli prowadzenie w 26 minucie po rzucie rożnym. - Nie wiem, nie rozumiem tego, co się stało w pierwszej połowie. Potrafimy grać w piłkę, mamy takich dobrych zawodników, a z Mołdawią wychodzimy na własnym stadionie tak jak byśmy się bali (..) Dzisiaj grałem bardziej z tyłu. To pozycja środkowego pomocnika. Też potrafię na niej grać, nie mam z tym żadnego problemu - podkreślił Zieliński.

Polska w dwumeczu z Mołdawią ugrała ledwie jeden punkt. Dzisiejszy wynik sprawił, że spadła na trzecie miejsce i najpewniej bezpośredni awans z drugiego wywalczą Czechy, które mają punkt więcej i dodatkowy mecz w listopadzie. - Nie zrzucamy winy na sam brak skuteczności. Absolutnie! Tej skuteczności na pewno zabrakło, ale też ostatniego podania, wykończenia. Nie było to na odpowiednim poziomie. Jest jak jest. Trzeci raz chyba mam okazję grać z Mołdawię. Raz porażka, dwa razy remisy. Masakra z tą Mołdawią! Nie jest to jakiś najsilniejszy zespół, a sprawia nam tyle kłopotów, albo my sami je tworzymy - uważa Zieliński.

Zieliński mówił wprost o przepuszczonej okazji na bezpośredni awans. - Nowy selekcjoner dał powiew świeżości, co widzieliśmy już na samej liście powołanych. On w nas wierzy, my będziemy za nim szli, powtarzał nam to nawet w przerwie meczu. Chcemy się odwdzięczyć i chcemy jechać na Euro, ale w cierpieniach... Dobrze się dla nas to wszystko ułożyło, ale nie korzystamy z tego. Znowu jest pod górkę, nie wszystko od nas zależy. Sami sobie jesteśmy winni. Było wygrać dwa mecze i byśmy jechali na Euro. To nie! Jak zwykle musimy pokrzyżować sobie drogę. Dopóki jednak piłka w grze, to możemy pojechać na Euro. A później na turnieju wszystko się może wydarzyć, osiągnąć nawet super rezultat - podsumował Zieliński, który zaliczył asystę przy bramce Karola Świderskiego.