Piotr Zieliński mocno krytykowany przez byłego reprezentanta Polski. "Zagrał może 10 dobrych spotkań"

Piotr Zieliński ostro skrytykowany. Jacek Ziober nie szczędził słów

Ten rok nie należy do udanych w wykonaniu reprezentacji Polski. "Biało-Czerwoni" zajęli dopiero trzecie miejsce w grupie kwalifikacyjnej do mistrzostw Europy i tylko dzięki wcześniejszym, niezłym wynikom w Lidze Narodów udało się zachować szanse na awans poprzez baraże. Polacy w dwumeczu z Mołdawią zdobyli tylko jeden punkt, a w Pradze z Czechami zagrali kompromitujące spotkanie. Liderzy tej reprezentacji ani razu nie potrafili ponieść do zwycięstwa, a szczególne oczekiwania są pokładane w Robercie Lewandowskim i Piotrze Zielińskim.

- I gdzie był w meczu z Czechami? Rozchorował się? Ja jak trzeba było, to grałem z gorączką. To był niezwykle ważne spotkanie. Ale gdzie wcześniej byli pozostali liderzy kadry? No właśnie na przykład Zieliński czy Szczęsny? Lewandowski miał sam pociągnąć drużynę, a co z pozostałymi dziesięcioma zawodnikami? Nie mogę już słuchać o Zielińskim. W reprezentacji rozegrał prawie 90 spotkań, z czego może dziesięć dobrych. To trochę mało. - powiedział w wywiadzie dla Interii Jacek Ziober.