Piotr Zieliński nie wyszedł na drugą połowę meczu Torino - Napoli. Jego zmiennik Pasquale Mazzocchi prędko dostał czerwoną kartkę

Serie A. Torino - Napoli 3:0

Zaraz potem Torino dzięki ładnemu uderzeniu Nikoli Vlasicia uciekło na dwie bramki. A to nie był koniec, bo po godzinie zrobiło się 3:0! "Do widzenia" powiedział gościom Alessandro Buongiorno.

Debiutujący w wieku 28 lat Pasquale Mazzocchi (dołączył z Salernitany) jako zmiennik Piotra Zielińskiego już w 49 minucie , czyli dosłownie chwilę po wejściu dopuścił się faulu przy linii bocznej, za który sędzia wyrzucił go z boiska.

Napoli straciło bramkę do szatni, gdy w 43 minucie trafił Antonio Sanabria. Mistrz Włoch wpadł w prawdziwie tarapaty jednak zaraz po przerwie.

Dla ósmego w tabeli Napoli to siódma porażka w dziewiętnastym występie. O obronie Scudetto można już zapomnieć. Strata do liderującego Interu Mediolan wynosi bowiem zaporowe dwadzieścia punktów. Do podium - jedenaście.