Piotr Zieliński piłkarzem Interu Mediolan jeszcze w styczniu? Napoli nie zamierza już stawiać na Polaka Jacek Czaplewski

Piotr Zieliński kończy karierę w Napoli Nur Photo/East News

Transfery. Pytanie nie brzmi czy Piotr Zieliński odejdzie z Napoli do Interu Mediolan, lecz kiedy to nastąpi. Według dziennikarza Romana Kołtonia z Prawdy Futbolu może to nastąpić jeszcze w styczniu, na pół roku przed końcem obowiązującej umowy. Kandydat na mistrza musi jednak zapłacić obrońcom trofeum co najmniej kilka milionów euro.