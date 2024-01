Piotr Zieliński wybiera Inter Mediolan - twierdzą włoskie media. Ujawniono pensję Polaka w nowym klubie

Piotr Zieliński w Interze Mediolan - szczegóły transferu

Zanosi się na najgłośniejszy polski transfer od przenosin Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony (połowa 2022 roku). Napoli na odejściu Piotra Zielińskiego nie zarobi jednak 45 mln euro jak Bawarczycy na Lewym. Polak przejdzie bowiem do Interu Mediolan za darmo, po wygaśnięciu kontraktu, czyli 1 lipca 2024 roku.

"Zieliński sceglie l"Inter", czyli "Zieliński wybiera Inter". W ten sposób w środę "Corriere dello Sport" zapowiedziało głośny transfer z udziałem czołowego reprezentanta Polski. Włoscy dziennikarze są przekonani, że negocjacje dojdą do pomyślnego skutku.

Inter to główny pretendent do Scudetto. Zespół prowadzony przez Simone Inzaghiego jest liderem półmetka z dwoma punktami przewagi nad Juventusem. Dopiero ósme Napoli traci aż 17 punktów.

Ile Zieliński ma zarabiać w Interze? 4,5 mln euro rocznie. Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2027 roku. Wtedy środkowy pomocnik będzie mieć już 32 lata. W kontrakcie zostanie jednak zawarta opcja przedłużenia o kolejny sezon. Rozmowy w imieniu piłkarza prowadzi menadżer Bartłomiej Bolek, który we wrześniu dogadał transfer Kamila Grabary z duńskiej FC Kopenhagi do niemieckiego VfL Woflsburg.